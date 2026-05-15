Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

Фото: Єгор Шуміхін

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак продовжує перебувати в СІЗО попри те, що гроші у розмірі 140 млн грн на його заставу вже, ймовірно, зібрали, але через непрацюючі банки станом на вечір п'ятниці перекази вже не працюють, повідомляє "Суспільне" з посиланням на адвоката Ігоря Фоміна.

За його словами, кошти вносить велика кількість людей, виникають певні затримки в банківській системі. Він додав, що кошти зарахують, щойно банки відновлять роботу.

"Я зараз не можу сказати, чи всі кошти внесені. Але, на мою думку, якщо всі ті платежі, які роблять люди, зараховані, то ця сума має бути внесена", – додав адвокат.

Фомін також спростував чутки, що нібито зібрано тільки половину застави. Він наголосив, що сума вже точно перевищує 70 млн грн, а в банку знаходяться платіжні доручення на решту коштів.

Крім того, адвокат повідомив, що особисто перерахував 5 млн грн на підтримку свого підзахисного.

Як повідомлялося, на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) станом на другу половину дня 15 травня надійшло 54,8 млн грн зі 140 млн грн, визначених судом альтернативу триманню під вартою підозрюваному в легалізації коштів на елітному будівництві екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Вранці 14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Єрмак був присутній на оголошенні рішенні суду.

За рішенням суду підозрюваного було взято під варту в залі суду.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну проживання та роботи, не відлучатися за межі м. Києва, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, до МЗС – дипломатичні паспорти, утримуватися від спілкування з підозрюваними, зокрема ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим та бізнесменом, фігурантом справи "Мідас" Тимуром Міндічем, а також носити електронний засіб контролю.

Єрмак після оголошення рішення суду заявив про намір оскаржити його, а сторона обвинувачення повідомила, що визначиться з оскарженням після ознайомлення з повним текстом ухвали, який буде проголошено 18 травня.

Адвокат Ігор Фомін в ефірі телемарафону в четвер увечері повідомляв, що Єрмак перебуває у слідчому ізоляторі. Адвокат розповів, що триває збір коштів на заставу.

Фомін також пояснив, що, за процедурою, після повного внесення застави відповідний документ отримують у Вищому антикорупційному суді та передають до слідчого ізолятора, після чого підозрюваного можуть звільнити з-під варти.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.