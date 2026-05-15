Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав з повторним призначенням на посаду главу МЗС Іраку Фуада Хусейна.

"Вітаю мого іракського колегу його високоповажність доктора Фуада Хусейна з повторним призначенням на посаду міністра закордонних справ Республіки Ірак у @Iraqimofa", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що "з нетерпінням чекає" на подальше продовження політичного діалогу, поглиблення двосторонніх зв'язків та співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес.