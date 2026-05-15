Інтерфакс-Україна
Події
21:22 15.05.2026

На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих безпілотників, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Запоріжжя: внаслідок удару БпЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури", – сказано в повідомленні в Телеграм.

Там зазначили, що через ворожий обстріл виникло декілька пожеж на загальній площі 1300 кв.м.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

До ліквідації загорянь залучили спеціальний роботизований комплекс, додали в ДСНС.

Як повідомлялося, також російські окупанти завдали удару із застосуванням БПЛА по Запоріжжю, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

 

Теги: #запоріжжя #інфраструктура #бпла

