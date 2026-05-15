На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА
На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих безпілотників, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Запоріжжя: внаслідок удару БпЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури", – сказано в повідомленні в Телеграм.
Там зазначили, що через ворожий обстріл виникло декілька пожеж на загальній площі 1300 кв.м.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
До ліквідації загорянь залучили спеціальний роботизований комплекс, додали в ДСНС.
