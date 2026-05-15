Виявлений біля Греції український дрон втратив курс через несправність – ЗМІ

Грецькі слідчі вважають, що військовий морський безпілотник Magura V3, знайдений на грецькому острові Лефкада в Іонічному морі 7 травня, збився з курсу через технічну несправність, повідомляє Reuters у п'ятницю з посиланням на власні джерела.

"Це питання дуже серйозне. Це судно... мало вибухівку, що загрожувало безпеці судноплавства. Я не хочу думати, що означатиме зіткнення пасажирського судна чи будь-якого іншого судна з цим дроном", – заявив у четвер міністр оборони Греції Нікос Дендіас.

Повідомляється, що грецька розвідка та військові підрозділи аналізують безпілотник для визначення його характеристик. Слідчі також вивчають його метадані, щоб встановити його місію та чи був він запущений з материнського корабля, чи з берега, можливо, Лівії через Середземне море.

Джерело в службі безпеки повідомило, що дрон, ймовірно, не досяг цілі після втрати орієнтації через технічну несправність.

Попередні висновки також свідчать про те, що він не подолав велику відстань, що робить запуск з Лівії менш ймовірним, повідомило джерело в службі безпеки. Інший чиновник сказав, що рівень палива є ключовим фактором в оцінці, але відмовився надати подальші подробиці.

Reuters зазначає, що протягом минулого року Україна переслідувала танкери в Чорному морі та за його межами, зокрема в Середземному морі, які є частиною тзв "тіньового флоту" РФ. Виступаючи цього тижня в Брюсселі, міністр закордонних справ Джордж Герапетрітіс заявив, що Афіни готові подати офіційну скаргу після завершення розслідування.

Як повідомлялося, дрон Magura V3 було виявлено рибалками поблизу мису Дукато в прибережній печері. За повідомленнями, його двигун все ще працював. Апарат було оснащено передовими технологіями, зокрема антенами та системами зв'язку, що викликало негайну занепокоєність. Рибалки захопили апарат і відбуксирували його до порту Васілікі, де передали грецькій береговій охороні. Уряд Греції розпочав розслідування щодо інциденту.

У свою чергу речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про відсутність інформації у української сторони станом на зараз про знайдений у Греції безпілотник і що Україна відкрита до співпраці з грецькою стороною для з'ясування обставин інциденту, якщо з їхнього боку будуть відповідні запити.