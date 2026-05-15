21:05 15.05.2026

Трамп застерігає Тайвань від спроб проголосити незалежність

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що не підтримує прагнення Тайваню до незалежності.

"Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б подолати 15 тис. км, щоб вести війну разом із ними", – прокоментував Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News політику США щодо Тайваню.

"Ми не хочемо, щоб хтось сказав: "Давайте проголосимо незалежність, адже США напевно підтримають нас"", – додав американський президент.

Тайванське питання виникло у 1949 році, коли було проголошено Китайську Народну Республіку, а острів Тайвань залишився під контролем партії Гоміньдан і під управлінням Китайської Республіки. Пекін наполягає на "принципі одного Китаю", згідно з яким не можна одночасно визнавати і КНР, і Китайську Республіку на Тайвані.

Раніше цього тижня Трамп відвідав Китай.

