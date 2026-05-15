Мазурашу вніс в Раду законопроєкт про заборону ворожіння та езотеричних послуг

Проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким пропонується запровадити відповідальність за надання платних послуг з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, а також за рекламу, популяризацію та розповсюдження інформації про надання таких послуг, внесений до Верховної Ради та зареєстрований під №15251.

Як повідомляється на сайті парламенту, єдиним ініціатором законопроєкту виступив народний депутат фракції "Слуга народа" Георгій Мазурашу, який за день до того очолив щойно створене міжфракційне депутатське об'єднання "Пошук Царства Божого і правди Його".

Законопроєкт, текст якого отримало агентство "Інтерфакс-Україна", передбачає викладення статті 181 Кодексу України про адміністративні порушення, який стосувався азартних ігор та ворожіння в громадських місцях, в новій редакції.

"Азартні ігри, ворожіння, екстрасенсорика, магія, езотерика, окультизм, а також реклама, популяризація та розповсюдження інформації про надання таких послуг, участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти, рулетку, "наперсток" та інші) на гроші, речі та інші цінності тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої", – йдеться в запропонованій редакції статті.

Також статтю пропонується доповнити абзацами, згідно яких "надання платних послуг з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, а також реклама, популяризація та розповсюдження інформації про надання таких послуг тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та утилізацією засобів (та предметів) надання вищезазначених послуг".

За повторне порушення протягом року, а також за вчинення відповідних дій посадовою особою пропонується збільшувати штраф до 12 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У пояснювальній записці метою законопроекту вказаний "захист українців від негативного впливу ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, у тому числі картами Таро, рунами, засобами астрології, нумерології, хіромантії, ясновидіння, спіритизму чи іншими способами віщування майбутнього, а також реклами, популяризації та розповсюдження інформації про надання вищезазначених послуг".

"Всі різновиди ворожіння вважаються небезпечними і шкідливими не лише з релігійної точки зору (загальновідомий факт, що ворожки та інші представники такої діяльності "співпрацюють" не з Богом, а з темними силами), а й з психологічної. Основна шкода полягає у впливі на психіку, волю та прийняття рішень людини", – йдеться в обґрунтуванні законодавчої ініціативи.

Співавтором законопроєкта виступив помічник-консультант Мазурашу, правозахисник Микола Гунько.

Як повідомлялося, під час судового процесу за участі екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака сторона обвинувачення, а потім низка блогерів написали, що той нібито консультувався з ворожками, але сам він спростував це.

13 травня радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на запитання, чи володів Володимир Зеленський інформацією про нібито консультації Єрмака з езотериками при прийнятті кадрових рішень, заявивши, що ані разу з подібними явищами в Офісі голови держави не зустрічався. "Езотерікою, нумерологією, феншуєм і так далі в Офісі не займаються... Жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки в Офісі за увесь час не бачив", – сказав він журналістам.

Серед інших законодавчих ініціатив депутата Мазурашу: внесення змін до закону "Про Національний Банк України" щодо розміщення на банкнотах напису "Ми віримо в Бога"; проект постанови про встановлення Дня українського борщу; проект постанови про звернення до президента щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації; проєкт закону про визначення 22 жовтня Днем подяки; проєкт закону про встановлення 31 жовтня Дня Біблії.