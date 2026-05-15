20:16 15.05.2026

Генсек ООН стурбований атаками на гумконвой організації на Херсонщині – заява

Генеральний секретар ООН стурбований тим, що 14 травня у Херсоні двічі було атаковано чітко позначений автомобіль Організації Об'єднаних Націй, який брав участь у заздалегідь погодженій міжвідомчій гуманітарній місії.

Про це заявив заступник речника генсека Фархан Гак.

"Генеральний секретар стурбований тим, що 14 травня в Херсоні, Україна, двічі було атаковано автомобіль Організації Об'єднаних Націй. Автомобіль із чітко позначеними позначками був частиною міжвідомчої гуманітарної місії, яку очолювало Управління з координації гуманітарних питань, про яку сторони були повідомлені заздалегідь", – йдеться у заяві.

Наголошується, що Організація Об'єднаних Націй працює над встановленням усіх фактів, пов'язаних із цим інцидентом.

"Генеральний секретар ще раз наголошує, що міжнародне право, зокрема міжнародне гуманітарне право, має неухильно дотримуватися. Цивільне населення та цивільні об'єкти, зокрема персонал гуманітарних служб та об'єкти, що використовуються для проведення гуманітарних операцій, мають неухильно поважатися та захищатися", – підкреслили в ООН.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ООН та її держави-члени засудити російську атаку на гуманітарний конвой у Херсонській області. Про це він заявив, коментуючи удар російських FPV-дронів по автомобілю ООН, що доставляв допомогу мешканцям Херсона.

За словами Сибіги, російські військові двічі атакували чітко позначений автомобіль ООН у різних місцях, між ударами був проміжок часу. Міністр наголосив, що ця терористична атака не була випадковою.

 

