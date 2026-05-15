На Запоріжжі внаслідок удару БПЛА постраждали троє людей – ДСНС

Російські окупанти завдали удару із застосуванням БПЛА по Запоріжжю, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок атаки російських БпЛА троє людей постраждали Через удар зруйновано будинок, ще один – пошкоджено. Також загорівся легковий автомобіль. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будинки та будівлі", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Надзвичайники обстежили територію, щоб мінімізувати наслідки удару, виявити можливі нерозірвані вибухонебезпечні предмети та надати допомогу постраждалим.