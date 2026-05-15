Сирський підписав наказ про масштабування збору інформації про порушення гуманітарного права окупантами

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що підписав наказ щодо масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ.

"Документ нормативно закріплює єдині стандарти операційного процесу фіксації даних про воєнні злочини, виявлені під час виконання бойових і спеціальних завдань, а також порядок документування цієї інформації в системі "Інтеграційна платформа Дельта", – написав Сирський в Телеграм у п'ятницю.

Він наголосив про необхідність фіксування інформації про кожен воєнний злочин, і наголосив, що "все це – цифрова доказова база для суду".

"Координацію напрямку здійснюватиме Військова служба правопорядку Збройних Сил України, у структурі якої функціонуватиме Управління документування порушень права збройних конфліктів… За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність. Справедливість буде забезпечена", – наголосив Сирський.