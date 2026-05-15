На розгляд Ради передано два проєкти Антикорупційної стратегії на 2026-2030рр – НАЗК

На розгляд Верховної Ради було подано два проєкти Антикорупційної стратегії на 2026-2030 рр., кожен з яких ґрунтується на базовому законопроєкті, розробленому та оприлюдненому Національним агентством з питань запобігання корупції на початку квітня, повідомляє пресслужба НАЗК.

"15 травня, Кабінет міністрів України схвалив та передав на розгляд Верховної Ради урядовий проєкт закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки". 13 травня, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зареєструвала проєкт закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що обидва документи ґрунтуються на базовому законопроєкті, розробленому НАЗК та надісланому уряду 2 квітня 2026 року, містять засади формування та реалізації державної антикорупційної політики на наступні п'ять років, включаючи в себе низку ініціатив як щодо суттєвого підвищення ефективності загальної системи запобігання та протидії корупції, так і мінімізації корупції у найбільш уражених корупцією сферах.

"Агентство сподівається на конструктивний підхід та фахову дискусію в стінах парламенту щодо обох зазначених ініціатив, що в підсумку конвертується в ухвалення Верховною Радою Антикорупційної стратегії на 2026-2030 рр. в максимально амбітній редакції, спільно узгодженій всіма ключовими сторонами цього процесу", – наголосили в НАЗК.