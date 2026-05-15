19:13 15.05.2026

Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків – Свириденко

Кабінет міністр України спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків: відтепер виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок "Дія.Картки", повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не має обмежень", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за усіма видами цільових допомог: компенсація за "Пакунок малюка", допомога для догляду за дитиною до одного року, єЯсла та "Пакунок школяра". Спеціальний рахунок "Дія.Картка" можна буде відкрити ще до подання заяви – у застосунку обраного банку.

"Якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або єЯсла – у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду – Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок "Дія.Картка" за лічені секунди. Якщо ж людина не відкрила спецрахунок "Дія.Картка" заздалегідь, під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття "Дія.Картки", завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше", – пояснила прем'єр.

Крім того, для тих, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок "Дія.Картка", а через Ощадбанк – їх створюватимуть після звернення в ЦНАП/тергромаді/органі ПФУ – за вже існуючим механізмом.

"Про можливість відкриття спецрахунку "Дія.Картки" буде найближчим часом поінформовано. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі находитимуть кошти", – додала Свириденко.

 

12:58 15.05.2026
Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей, Улютін доручив провести перевірки по всій країні

01:43 15.05.2026
До 21 особи зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки по Києву, серед них троє дітей – ДСНС

15:50 14.05.2026
Кабмін встановив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності

17:09 13.05.2026
ЮНІСЕФ спрямував 50 млн грн допомоги дітям з інвалідністю з 9 прифронтових областей України

20:10 11.05.2026
Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

18:48 11.05.2026
Кос: Єврокомісія виділяє EUR50 млн на підтримку системи захисту дітей, незаконно депортованих РФ

18:02 11.05.2026
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

17:55 11.05.2026
Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

13:50 11.05.2026
Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

10:20 11.05.2026
Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

