Інтерфакс-Україна
19:06 15.05.2026

Держдеп США збільшив фінансування гумініціативи ООН на $1,8 млрд для підтримки 21 країни, серед них Україна

Фото: https://www.facebook.com/olga.kravets.796

Державний департамент США повідомив про розширення фінансування гуманітарної ініціативи ООН до $3,8 млрд для підтримки 21 країни, при чому частина з оголошених додаткових $1,8 млрд буде передбачена для реалізації гуманітарних проєктів в Україні, повідомила надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.

"Усі конкретні проєкти та обсяги їх фінансування погоджуються УКГП ООН виключно після консультацій з Держдепартаментом США", – написала Стефанішина в Телеграм у п'ятницю.

Як повідомляється, на сайті Держдепу, завдяки цьому додатковому фінансуванню США "демонструють свою незмінну прихильність до підтримки життєво важливої діяльності УКГП, водночас продовжуючи вимагати від УКГП відповідальності за досягнення конкретних результатів та здійснення обіцяних реформ".

Крім України, підтримку отримали об'єднані фонди в Бангладеш, Бірмі, Центральноафриканській Республіці, Чаді, Колумбії, Демократичній Республіці Конго, Сальвадорі, Ефіопії, Гватемалі, Гаїті, Гондурасі, Кенії, Лівані, Мозамбіку, Нігерії, Південному Судані, Судані, Сирії, Уганді та Венесуелі, а також Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації ООН.

"Сполучені Штати залишаються найбільшим гуманітарним донором у світі, і ми закликаємо інші уряди та приватний сектор збільшити свої внески до об'єднаних фондів, якими керує УКГП, в рамках створення більш ефективної та підзвітної ООН", – наголошують в Держдепі.

29 грудня 2025 року в Женеві (Швейцарія) США та УКГП підписали першу угоду про "гуманітарний перезапуск", а також США взяли на себе зобов'язання виділити $2 млрд на підтримку 18 об'єднаних фондів, що діють на рівні окремих країн та кризових ситуацій. "Внесок США у розмірі $2 млрд до об'єднаного фонду швидкого реагування, яким керує УКГП, мав величезний успіх: за менш ніж чотири місяці вдалося надати життєво необхідну допомогу 21,1 мільйонам людей швидше, ефективніше та з більшою увагою до тих, хто має найгостріші гуманітарні потреби", – йдеться в повідомленні.

 

