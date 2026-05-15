Інтерфакс-Україна
Події
18:58 15.05.2026

Капремонт між ст. метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" в Києві можуть провести без змін в русі поїздів – Кличко

2 хв читати
Капремонт між ст. метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" в Києві можуть провести без змін в русі поїздів – Кличко

Київ розробив план капітального ремонту перегінного тунелю між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" Оболонсько-Теремківської (М2, "синьої") лінії метрополітену, який загалом триватиме до 23 місяців одним з двох варіантів, один з яких передбачає зміни в русі поїздів на строк до п’яти місяців, інший взагалі без них, повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму сайті в п’ятницю.

"Наразі опрацьовують два можливі варіанти проведення ремонту. Перший – без змін у русі поїздів, із розкриттям котловану, зняттям навантаження та поверненням споруди до проєктних параметрів. Другий – з можливою тимчасовою зміною в організації руху поїздів (орієнтовно до п’яти місяців). Зокрема, зі збільшенням тривалості нічного "вікна" та коригуванням графіку у вихідні дні", – повідомив Кличко.

Тунель на цій ділянці було збудовано у 1978-80 рр. відкритим способом (у котловані) у складних гідрогеологічних умовах. За словами мера, результати обстежень підтвердили необхідність проведення планового капітального ремонту цієї ділянки, яка наразі перебуває під постійним наглядом фахівців. Безпека руху на ній забезпечена.

"На сьогодні розробили проєктну документацію на проведення планового капітального ремонту перегінного тунелю по одній колії між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену. Здійснили комплексну державну експертизу, отримали позитивний експертний звіт. Згідно з проєктом, загальний комплекс підготовчих і будівельних робіт триватиме до 23 місяців", – наголосив Кличко.

За його словами, роботи триватимуть почергово на трьох будівельних майданчиках, які розташовані в межах щільно прокладених інженерних мереж та комунікацій. Проєкт капремонту передбачає укріплення ґрунтів, ремонт конструкцій тунелю та елементів верхньої будови колії, встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруди. Частину робіт планують виконувати з поверхні землі шляхом розроблення котловану, що також передбачатиме перенесення та перекладання інженерних мереж.

Протягом 1978-80 рр. було збудовано та у 1980 році введено в експлуатацію одразу три станції метро: "Тараса Шевченка", "Почайна" (раніше – "Петрівка") та "Оболонь" (раніше – "Проспект Корнійчука"). "Почайна" є важливим пересадковим вузлом, який обслуговує житлові масиви без метрополітену, зокрема, Виґурівщина-Троєщина та Райдужний – на лівому березі столиці, Куренівка та Мостицький – на правому.

Теги: #київ #ремонт #метро #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 15.05.2026
Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття

Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття

15:52 15.05.2026
В центрі Києва діятимуть обмеження дорожнього руху 16-17 травня у зв'язку з благодійним марафоном

В центрі Києва діятимуть обмеження дорожнього руху 16-17 травня у зв'язку з благодійним марафоном

15:03 15.05.2026
Віталій Кличко передав від громади Києва 3100 БпЛА  бійцям 225 полку ЗСУ

Віталій Кличко передав від громади Києва 3100 БпЛА  бійцям 225 полку ЗСУ

14:28 15.05.2026
Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

14:23 15.05.2026
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

13:25 15.05.2026
Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві

Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві

10:05 15.05.2026
"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

08:38 15.05.2026
У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

06:33 15.05.2026
ДСНС: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 24 осіб

ДСНС: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 24 осіб

22:43 14.05.2026
Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

ОСТАННЄ

У Мінцифри призначили нового заступника міністра

Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих районів Херсонської області – обладміністрація

Двоє поранених у Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки – обладміністрація

В Німеччині затримали українця, підозрюваного у шпигунстві на користь росіян

Окупанти завдали ще одного удару по об'єкту промисловості в Запоріжжі, про жертв не повідомляється

Жителька Краматорська отримала 15 років тюрми за передачу ворогу даних про техніку, блокпости й укріплення Сил оборони

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

Свириденко: Формуємо Національний резерв автономної генерації

Понад 60 керівників дипмісій побували біля місця влучання російської ракети у житловий будинок у Києві – МЗС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА