Капремонт між ст. метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" в Києві можуть провести без змін в русі поїздів – Кличко

Київ розробив план капітального ремонту перегінного тунелю між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" Оболонсько-Теремківської (М2, "синьої") лінії метрополітену, який загалом триватиме до 23 місяців одним з двох варіантів, один з яких передбачає зміни в русі поїздів на строк до п’яти місяців, інший взагалі без них, повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму сайті в п’ятницю.

"Наразі опрацьовують два можливі варіанти проведення ремонту. Перший – без змін у русі поїздів, із розкриттям котловану, зняттям навантаження та поверненням споруди до проєктних параметрів. Другий – з можливою тимчасовою зміною в організації руху поїздів (орієнтовно до п’яти місяців). Зокрема, зі збільшенням тривалості нічного "вікна" та коригуванням графіку у вихідні дні", – повідомив Кличко.

Тунель на цій ділянці було збудовано у 1978-80 рр. відкритим способом (у котловані) у складних гідрогеологічних умовах. За словами мера, результати обстежень підтвердили необхідність проведення планового капітального ремонту цієї ділянки, яка наразі перебуває під постійним наглядом фахівців. Безпека руху на ній забезпечена.

"На сьогодні розробили проєктну документацію на проведення планового капітального ремонту перегінного тунелю по одній колії між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену. Здійснили комплексну державну експертизу, отримали позитивний експертний звіт. Згідно з проєктом, загальний комплекс підготовчих і будівельних робіт триватиме до 23 місяців", – наголосив Кличко.

За його словами, роботи триватимуть почергово на трьох будівельних майданчиках, які розташовані в межах щільно прокладених інженерних мереж та комунікацій. Проєкт капремонту передбачає укріплення ґрунтів, ремонт конструкцій тунелю та елементів верхньої будови колії, встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруди. Частину робіт планують виконувати з поверхні землі шляхом розроблення котловану, що також передбачатиме перенесення та перекладання інженерних мереж.

Протягом 1978-80 рр. було збудовано та у 1980 році введено в експлуатацію одразу три станції метро: "Тараса Шевченка", "Почайна" (раніше – "Петрівка") та "Оболонь" (раніше – "Проспект Корнійчука"). "Почайна" є важливим пересадковим вузлом, який обслуговує житлові масиви без метрополітену, зокрема, Виґурівщина-Троєщина та Райдужний – на лівому березі столиці, Куренівка та Мостицький – на правому.