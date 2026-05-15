У Мінцифри призначили нового заступника міністра

Заступником міністра цифрової трансформації призначено Олександра Закусило, який раніше керував у міністерстві напрямом електронних реєстрів і даних.

"Цифровізація держави потребує системних рішень: від якісних даних у реєстрах до сильних цифрових лідерів у кожному міністерстві", – повідомив в.о.міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у Телеграм у п’ятницю.

За його словами, новий заступник розвиватиме цифрові реформи у всіх сферах, зокрема, мова йде про "еАкциз", "еСуд", "еНотаріат".

Серед інших напрямків – побудова єдиної екосистеми CDTO (Chief Digital Transformation Officer) для цифровізації державних органів та регіонів.

Крім того, Закусило розвиватиме загальнодержавні інфраструктурні проєкти, зокрема, "Дія.Engine" та "Трембіта" для підвищення якості даних у державних електронних реєстрах.

Зазначається, до інших тем розвитку увійде також забезпечення доступу до цінних високоякісних наборів відкритих даних та розвиток вебдоступності цифрових платформ.

У відомстві додали, що новий заступник Мінцифри доєднався до команди у 2020 році.