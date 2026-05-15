Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих районів Херсонської області – обладміністрація

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини області в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це – один хлопчик та дві дівчинки віком від одного до сімнадцяти років. Серед них – дитина позбавлена батьківського піклування", – написав Прокудін в Телеграм у п’ятницю.

За його словами, 17-річного хлопця окупанти залякували електрошокером, а в його будинку двічі проводили збройні обшуки.

"Повернення відбулося за сприяння благодійної організації "Save Ukraine". Зараз діти оговтуються від пережитого у центрах "Надії та відновлення". Вони отримують комплексну підтримку психологів, допомогу з відновленням документів та мають затишне житло", – розповів керівник обладміністрації.

Прокудін повідомив, що з початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області та РФ вдалося повернути вже 75 дітей.

Днем раніше він повідомляв про повернення ще трьох дітей з окупованих районів області – двох хлопців та дівчини віком від 15 до 17 років. А 6 травня він повідомляв про повернення шести дітей.

Як повідомлялося, 30 квітня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що завдяки його ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути 2126 українських дітей, раніше викрадених РФ.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей об’єднує 49 країн, 11 травня до неї приєдналися Швейцарія та Кіпр.