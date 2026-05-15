Інтерфакс-Україна
18:34 15.05.2026

Двоє поранених у Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки – обладміністрація

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про двох поранених внаслідок вечірнього удару російських окупантів по промисловому об’єкту в обласному центрі.

"Поранено людей, пошкоджено приватні будинки – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни цілять у промислову інфраструктуру, проте найбільше під ударом – цивільні. Внаслідок атаки двох людей поранено, значно пошкоджено приватні будинки", – повідомив Федоров у телеграм.

За його словами, повітряна тривога в місті триває. Він закликав жителів Запоріжжя залишатися у безпечних місцях.

Як повідомлялося, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через російську атаку по неназваному промисловому об’єкту в Запоріжжі в п’ятницю вранці. Стан двох поранених медики оцінюють як важкий, один чоловік у стані середньої тяжкості. Внаслідок удару пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, виникла пожежа.

Ввечері окупанти завдали ще одного удару по Запоріжжю, теж по промисловому об’єкту, не уточнювалося, чи тому ж, що й вранці.

Теги: #запорізька_область #атаки_рф

