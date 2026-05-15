18:27 15.05.2026

В Німеччині затримали українця, підозрюваного у шпигунстві на користь росіян

Федеральна прокуратура Німеччини затримала двох підозрюваних у шпигунстві на користь РФ, повідомляє журнал SPIEGEL.

"Як стало відомо з джерел у слідчих колах, у вівторок генеральний прокурор Німеччини наказав заарештувати двох підозрюваних у шпигунстві. Їх підозрюють у тому, що вони на замовлення Росії шпигували за німецьким підприємцем, який постачає в Україну дрони та їх комплектуючі, придатні для військового використання", – йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, підозрюваними є 45-річна громадянка Румунії Алла С., яку вранці заарештували в м. Райне, та 43-річний Сергій Н. зі східноукраїнського регіону Харків. Його затримали співробітники іспанської поліції в м. Ельда, що розташоване приблизно за 40 км на північний захід від Аліканте. Раніше Федеральна прокуратура надіслала іспанським органам влади запит про правову допомогу.

Затриманням підозрюваних агентів передувало масштабне розслідування, проведене контррозвідкою Федерального відомства з охорони конституції та співробітниками Баварського земельного управління кримінальної поліції. Згідно з даними розслідування, Сергій Н. з грудня 2025 року цілеспрямовано збирав інформацію про компанію-постачальника дронів у Німеччині, зокрема, він нібито таємно знімав на відео територію підприємства.

З березня спостереження, ймовірно, перейняла його ймовірна спільниця Алла С. Згідно з розслідуванням, вона з’ясувала приватну адресу підприємця, знайшла його будинок і таємно зняла на свій смартфон вхідну зону.

Слідчі припускають, що ці шпигунські дії мали на меті "підготовку подальших операцій спецслужб проти об’єкта" – можливо, аж до фізичних нападів або замаху на життя постачальника дронів.

Теги: #німеччина #шпигунство

