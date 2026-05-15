Окупанти завдали ще одного удару по об'єкту промисловості в Запоріжжі, про жертв не повідомляється

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про ще один удар російських окупантів по промисловому об’єкту в обласному центрі.

"Росіяни знову атакують обласний центр. Удар знову по об’єкту промисловості", – написав Федоров в Телеграм у п’ятницю ввечері.

Про жертв та масштаб руйнувань, а також про який об’єкт йде мова, керівник обладміністрації не уточнив. Також він не повідомив, чи це той самий об’єкт, який зазнав атаки вранці, чи інший.

Як повідомлялося, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через російську атаку по неназваному промисловому об’єкту в Запоріжжі в п’ятницю вранці. Стан двох поранених медики оцінюють, як важкий, один чоловік у стані середньої тяжкості. Внаслідок удару було пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, виникла пожежа.