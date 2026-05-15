Інтерфакс-Україна
Події
18:13 15.05.2026

Окупанти завдали ще одного удару по об'єкту промисловості в Запоріжжі, про жертв не повідомляється

1 хв читати
Окупанти завдали ще одного удару по об'єкту промисловості в Запоріжжі, про жертв не повідомляється

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про ще один удар російських окупантів по промисловому об’єкту в обласному центрі.

"Росіяни знову атакують обласний центр. Удар знову по об’єкту промисловості", – написав Федоров в Телеграм у п’ятницю ввечері.

Про жертв та масштаб руйнувань, а також про який об’єкт йде мова, керівник обладміністрації не уточнив. Також він не повідомив, чи це той самий об’єкт, який зазнав атаки вранці, чи інший.

Як повідомлялося, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через російську атаку по неназваному промисловому об’єкту в Запоріжжі в п’ятницю вранці. Стан двох поранених медики оцінюють, як важкий, один чоловік у стані середньої тяжкості. Внаслідок удару було пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, виникла пожежа.

Теги: #запорізька_область #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 15.05.2026
Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень"

Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень"

16:29 15.05.2026
Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

15:11 15.05.2026
Наступного тижня до переліку обов'язкової евакуації дітей додадуть ще 2 населених пункти на Запоріжжі – ОВА

Наступного тижня до переліку обов'язкової евакуації дітей додадуть ще 2 населених пункти на Запоріжжі – ОВА

09:36 15.05.2026
Рада церков про російські обстріли: РФ вкотре демонструє свою аморальність, злочинну й людиноненависницьку природу

Рада церков про російські обстріли: РФ вкотре демонструє свою аморальність, злочинну й людиноненависницьку природу

14:00 13.05.2026
Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

13:56 13.05.2026
В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

13:43 13.05.2026
Авіабомба вбила 76-річного чоловіка на сільгосппідприємстві під Запоріжжям – ОВА

Авіабомба вбила 76-річного чоловіка на сільгосппідприємстві під Запоріжжям – ОВА

15:04 11.05.2026
У лікарнях Запорізької області перебуває 55 постраждали внаслідок ворожих атак, 9 з них у важкому стані – обладміністрація

У лікарнях Запорізької області перебуває 55 постраждали внаслідок ворожих атак, 9 з них у важкому стані – обладміністрація

13:29 10.05.2026
Чоловіка поранено через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Чоловіка поранено через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

18:35 07.05.2026
Троє людей поранені через російське бомбардування на Запоріжжі – ОВА

Троє людей поранені через російське бомбардування на Запоріжжі – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

ОСТАННЄ

Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття

Жителька Краматорська отримала 15 років тюрми за передачу ворогу даних про техніку, блокпости й укріплення Сил оборони

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

Свириденко: Формуємо Національний резерв автономної генерації

Понад 60 керівників дипмісій побували біля місця влучання російської ракети у житловий будинок у Києві – МЗС України

Посли держав-членів ЄС провели зустріч із керівництвом НАБУ і САП

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

ВАКС обрав запобіжні заходи чотирьом особам, підконтрольним Чернишову у справі "Династії" – ЦПК

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА