Інтерфакс-Україна
Події
17:56 15.05.2026

Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття

1 хв читати
Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття
Фото: МЗС України

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс відвідала місце влучання у 9-поверховий житловий будинок, який постраждав під час російської нічної атаки на Київ 14 травня.

"Сьогодні я разом із колегами з дипломатичного корпусу відвідала місце влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок, який постраждав під час російської нічної атаки 14 травня – однієї з найсмертоносніших атак на Київ від початку повномасштабного вторгнення. У День жалоби в Україні ми висловлюємо найглибші співчуття всім, кого торкнулася ця жахлива трагедія", – наводить слова посла пресслужба посольства США у Х.

За сприяння Міністерства закордонних справ України 15 травня організовано візит понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, до місця влучання російської ракети у 9-ти поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Учасники вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Брифінг для дипломатичного корпусу провів голова ДСНС Андрій Даник, поінформувавши учасників про наслідки російського удару по житловому будинку, завданого ракетою Х-101. Внаслідок удару загинули 24 людини, серед них – троє дітей. Ще 48 осіб зазнали поранень. Іноземним дипломатам також продемонстрували, яким чином проводилась пошуково-рятувальна операцію, яка тривала понад 28 годин.

Теги: #київ #джулі_девіс #співчуття #дарницький_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:10 15.05.2026
Понад 60 керівників дипмісій побували біля місця влучання російської ракети у житловий будинок у Києві – МЗС України

Понад 60 керівників дипмісій побували біля місця влучання російської ракети у житловий будинок у Києві – МЗС України

15:52 15.05.2026
В центрі Києва діятимуть обмеження дорожнього руху 16-17 травня у зв'язку з благодійним марафоном

В центрі Києва діятимуть обмеження дорожнього руху 16-17 травня у зв'язку з благодійним марафоном

14:28 15.05.2026
Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

14:23 15.05.2026
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

14:00 15.05.2026
Аварійно-відновлювальні роботи тривають на місці влучання російської ракети у Києві – ДСНС

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на місці влучання російської ракети у Києві – ДСНС

13:25 15.05.2026
Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві

Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві

10:29 15.05.2026
Зеленський вшанував пам'ять загиблих через російську атаку в Києві

Зеленський вшанував пам'ять загиблих через російську атаку в Києві

10:05 15.05.2026
"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

08:38 15.05.2026
У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

06:33 15.05.2026
ДСНС: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 24 осіб

ДСНС: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 24 осіб

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

ОСТАННЄ

У Мінцифри призначили нового заступника міністра

Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих районів Херсонської області – обладміністрація

Двоє поранених у Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки – обладміністрація

В Німеччині затримали українця, підозрюваного у шпигунстві на користь росіян

Окупанти завдали ще одного удару по об'єкту промисловості в Запоріжжі, про жертв не повідомляється

Жителька Краматорська отримала 15 років тюрми за передачу ворогу даних про техніку, блокпости й укріплення Сил оборони

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

Свириденко: Формуємо Національний резерв автономної генерації

Посли держав-членів ЄС провели зустріч із керівництвом НАБУ і САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА