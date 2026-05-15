Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс відвідала місце влучання у 9-поверховий житловий будинок, який постраждав під час російської нічної атаки на Київ 14 травня.

"Сьогодні я разом із колегами з дипломатичного корпусу відвідала місце влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок, який постраждав під час російської нічної атаки 14 травня – однієї з найсмертоносніших атак на Київ від початку повномасштабного вторгнення. У День жалоби в Україні ми висловлюємо найглибші співчуття всім, кого торкнулася ця жахлива трагедія", – наводить слова посла пресслужба посольства США у Х.

За сприяння Міністерства закордонних справ України 15 травня організовано візит понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, до місця влучання російської ракети у 9-ти поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Учасники вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Брифінг для дипломатичного корпусу провів голова ДСНС Андрій Даник, поінформувавши учасників про наслідки російського удару по житловому будинку, завданого ракетою Х-101. Внаслідок удару загинули 24 людини, серед них – троє дітей. Ще 48 осіб зазнали поранень. Іноземним дипломатам також продемонстрували, яким чином проводилась пошуково-рятувальна операцію, яка тривала понад 28 годин.