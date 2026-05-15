Жителька Краматорська отримала 15 років тюрми за передачу ворогу даних про техніку, блокпости й укріплення Сил оборони

Суд визнав 36-річну мешканку Краматорська, яка передавала представнику армії рф інформацію про розташування та переміщення Сил оборони України у місті, винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У серпні 2025 року жінка познайомилась у соцмережі "Однокласники" з чоловіком, який представився військовослужбовцем зс рф. Надалі спілкування продовжилось у Telegram. На прохання співрозмовника вона збирала та передавала інформацію про переміщення броньованої техніки українських військових у районі Краматорська. Також повідомляла про місця розташування мобільних блокпостів, окопів і бліндажів у місті та поблизу нього, позначаючи локації на електронній мапі", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім самостійно зібраних даних, засуджена підтверджувала інформацію, яку ворог отримував від інших агентів. Це могло розширювати спектр ударів по населеному пункту.

Зазначається, що жінка діяла без будь-якої винагороди. У суді свою вину вона не визнала.

Суд призначив їй покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.