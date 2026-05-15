Інтерфакс-Україна
Події
17:52 15.05.2026

Жителька Краматорська отримала 15 років тюрми за передачу ворогу даних про техніку, блокпости й укріплення Сил оборони

1 хв читати
Жителька Краматорська отримала 15 років тюрми за передачу ворогу даних про техніку, блокпости й укріплення Сил оборони

Суд визнав 36-річну мешканку Краматорська, яка передавала представнику армії рф інформацію про розташування та переміщення Сил оборони України у місті, винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У серпні 2025 року жінка познайомилась у соцмережі "Однокласники" з чоловіком, який представився військовослужбовцем зс рф. Надалі спілкування продовжилось у Telegram. На прохання співрозмовника вона збирала та передавала інформацію про переміщення броньованої техніки українських військових у районі Краматорська. Також повідомляла про місця розташування мобільних блокпостів, окопів і бліндажів у місті та поблизу нього, позначаючи локації на електронній мапі", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім самостійно зібраних даних, засуджена підтверджувала інформацію, яку ворог отримував від інших агентів. Це могло розширювати спектр ударів по населеному пункту.

Зазначається, що жінка діяла без будь-якої винагороди. У суді свою вину вона не визнала.

Суд призначив їй покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #зрадниця #краматорськ #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 15.05.2026
Перевірки раніше встановлених МСЕК інвалідностей проводилися у рамках кримінальних проваджень – Ляшко

Перевірки раніше встановлених МСЕК інвалідностей проводилися у рамках кримінальних проваджень – Ляшко

14:28 09.05.2026
Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

11:18 08.05.2026
Викрито групу, яка ввозила в Україну алкоголь під виглядом дипвантажів

Викрито групу, яка ввозила в Україну алкоголь під виглядом дипвантажів

10:24 08.05.2026
Суд призначив переговірнику Мединському 10 років ув'язнення за авторство підручника, який виправдовує збройну агресію РФ – Офіс генпрокурора

Суд призначив переговірнику Мединському 10 років ув'язнення за авторство підручника, який виправдовує збройну агресію РФ – Офіс генпрокурора

09:29 08.05.2026
Закон щодо імплементації норм міжнародного права стане потужним інструментом протидії воєнним злочинам – керівник "департаменту війни"

Закон щодо імплементації норм міжнародного права стане потужним інструментом протидії воєнним злочинам – керівник "департаменту війни"

09:20 08.05.2026
За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

09:16 08.05.2026
Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

22:55 07.05.2026
ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

14:49 07.05.2026
Правоохоронці проводять обшуки в КНУКіМ та приватному Київському університеті культури

Правоохоронці проводять обшуки в КНУКіМ та приватному Київському університеті культури

22:36 05.05.2026
У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

ОСТАННЄ

У Мінцифри призначили нового заступника міністра

Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих районів Херсонської області – обладміністрація

Двоє поранених у Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки – обладміністрація

В Німеччині затримали українця, підозрюваного у шпигунстві на користь росіян

Окупанти завдали ще одного удару по об'єкту промисловості в Запоріжжі, про жертв не повідомляється

Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

Свириденко: Формуємо Національний резерв автономної генерації

Понад 60 керівників дипмісій побували біля місця влучання російської ракети у житловий будинок у Києві – МЗС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА