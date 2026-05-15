"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

Група "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова передала 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" Національної гвардії України (НГУ) чергову партію допомоги загальною вартістю близько 12 млн грн.

Згідно з інформацією еомпанії, до поставки увійшли транспорт, генератори, оптика, обладнання для дронових підрозділів, ноутбуки та інша спеціалізована техніка.

При цьому уточнюється, що найбільший блок допомоги стосується мобільності та автономної роботи підрозділу - азовці отримали 6 автомобілів і 2 генератори.

Окремий напрямок допомоги - оптика. Підрозділу передали 27 комплектів, серед яких 10 коліматорних прицілів зі збільшувачами та 17 лазерних цілевказівників. Таке оснащення допомагає бійцям швидше орієнтуватися, точніше працювати на різних дистанціях і ефективніше діяти в складних умовах, зокрема вночі.

"Це один із підрозділів, які задають темп на полі бою. Наше завдання – забезпечувати їх саме тим, що потрібно тут і зараз: транспортом, оптикою, дроновим обладнанням. Кожна поставка формується під бойові запити, і ми бачимо, як ця допомога працює", – зазначив керівник офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Також військові отримали 25 акумуляторних батарей і комплектуючих для дронів, 10 ноутбуків. Це обладнання потрібне для роботи FPV-екіпажів і операторів розвідувальних безпілотників: планування завдань, налаштування техніки, обробки інформації та стабільної роботи дронових систем.

Сталевий Фронт – масштабна мілітарна ініціатива, що об'єднує допомогу бізнесів Ріната Ахметова Силам оборони України, де ключовим виробничим хабом є "Метінвест".