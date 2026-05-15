Інтерфакс-Україна
Події
17:20 15.05.2026

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

2 хв читати
"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн
Фото: Метінвест

Група "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова передала 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" Національної гвардії України (НГУ)  чергову партію допомоги загальною вартістю близько 12 млн грн.

Згідно з інформацією еомпанії, до поставки увійшли транспорт, генератори, оптика, обладнання для дронових підрозділів, ноутбуки та інша спеціалізована техніка.

При цьому уточнюється, що найбільший блок допомоги стосується мобільності та автономної роботи підрозділу - азовці отримали 6 автомобілів і 2 генератори.

Окремий напрямок допомоги - оптика. Підрозділу передали 27 комплектів, серед яких 10 коліматорних прицілів зі збільшувачами та 17 лазерних цілевказівників. Таке оснащення допомагає бійцям швидше орієнтуватися, точніше працювати на різних дистанціях і ефективніше діяти в складних умовах, зокрема вночі.

"Це один із підрозділів, які задають темп на полі бою. Наше завдання – забезпечувати їх саме тим, що потрібно тут і зараз: транспортом, оптикою, дроновим обладнанням. Кожна поставка формується під бойові запити, і ми бачимо, як ця допомога працює", – зазначив керівник офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Також військові отримали 25 акумуляторних батарей і комплектуючих для дронів, 10 ноутбуків. Це обладнання потрібне для роботи FPV-екіпажів і операторів розвідувальних безпілотників: планування завдань, налаштування техніки, обробки інформації та стабільної роботи дронових систем.

Сталевий Фронт – масштабна мілітарна ініціатива, що об'єднує допомогу бізнесів Ріната Ахметова Силам оборони України, де ключовим виробничим хабом є "Метінвест".

Теги: #сталевий_фронт #нгу #метінвест #азов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 15.05.2026
Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

12:15 15.05.2026
"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ї бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ї бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

18:17 13.05.2026
Близько 80% демобілізованих повернулися до "Метінвесту" і понад 10% ветеранів раніше не працювали в групі - HR-директор

Близько 80% демобілізованих повернулися до "Метінвесту" і понад 10% ветеранів раніше не працювали в групі - HR-директор

08:56 13.05.2026
НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

11:44 09.05.2026
Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

13:06 08.05.2026
"Азов" створює санітарну зону на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення

"Азов" створює санітарну зону на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення

14:56 07.05.2026
"Метінвест" в I кв. через війну знизив виробництво сталі на 7% та зберіг чавуну

"Метінвест" в I кв. через війну знизив виробництво сталі на 7% та зберіг чавуну

14:10 04.05.2026
"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

12:07 04.05.2026
Новий полк безпілотних систем "Pilum" створено в складі 1-го корпусу Нацгварції "Азов"

Новий полк безпілотних систем "Pilum" створено в складі 1-го корпусу Нацгварції "Азов"

05:15 03.05.2026
Підрозділ Lasar'sGroup НГУ знищив на Харківщині російський РЕБ "Житель" і командно-штабну машину

Підрозділ Lasar'sGroup НГУ знищив на Харківщині російський РЕБ "Житель" і командно-штабну машину

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

ОСТАННЄ

Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

Свириденко: Формуємо Національний резерв автономної генерації

Понад 60 керівників дипмісій побували біля місця влучання російської ракети у житловий будинок у Києві – МЗС України

Посли держав-членів ЄС провели зустріч із керівництвом НАБУ і САП

Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень"

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

ВАКС обрав запобіжні заходи чотирьом особам, підконтрольним Чернишову у справі "Династії" – ЦПК

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Станом на другу половину п'ятниці на заставу Єрмаку внесено 54,8 млн грн зі 140 млн грн

На Рівненській АЕС відбулася Міжнародна страхова інспекція – ЯСПУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА