17:15 15.05.2026

Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо двох мешканців Краматорського району (Донецька обл.), яких обвинувачують у підготовці та організації збуту наркотиків у прифронтовій зоні, зокрема серед військовослужбовців.

"Обвинувальний акт скеровано до суду. Інформацію про протиправну діяльність правоохоронці отримали від військового одного з підрозділів. Він повідомив, що місцевий мешканець займається збутом наркотиків та підшукує "клієнтів" серед військових", йдеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі в п’ятницю.

Під час слідства працівники ДБР встановили двох фігурантів, які діяли спільно. Вони незаконно закуповували наркотичні засоби, зберігали їх та розфасовували для подальшої реалізації. При цьому безпосереднім продажем займався лише один із фігурантів.

Одного з чоловіків працівники Бюро затримали одразу після продажу чергової партії наркотиків. За попередніми оцінками, щомісячний оборот від незаконної діяльності складав близько 300 тис. грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки. Вилучено близько 30 згортків із речовиною рослинного походження та мобільні телефони. Фігуранти обвинувачуються у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а один із них також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

