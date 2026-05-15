Свириденко: Формуємо Національний резерв автономної генерації

Кабінет міністрів затвердив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд затвердив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику. Йдеться про децентралізований запас мобільних електростанцій, когенераційних установок, котелень, трансформаторів та іншого обладнання для оперативного забезпечення критичної інфраструктури світлом, теплом і водою", – написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання координаційного центру.

За її словами, формування резерву здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також міжнародної підтримки і до підтримки під час блекаутів.

Крім того, Кабмін спрощує процедури будівництва, відновлення та модернізації захисту об’єктів енергетичної і газової інфраструктури

"Роботи з будівництва, відновлення та модернізації систем захисту таких об’єктів газової інфраструктури реалізовуватимуться за принципом "проектуй – будуй". Будувати можна одночасно з розробкою проектної документації – без попереднього отримання містобудівної документації та дозвільних документів. Їх можна оформити вже після виконання робіт, це обов’язкова умова", – розповіла прем’єр.

Вона додала, що такий спрощений механізм уже працює з кінця 2023 року для будівництва та розміщення когенераційних установок, генераторів, котелень, систем зберігання енергії, об’єктів газосховищ, видобутку, ГТС та електромереж.