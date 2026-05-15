17:10 15.05.2026

Понад 60 керівників дипмісій побували біля місця влучання російської ракети у житловий будинок у Києві – МЗС України

Понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, побували біля місця влучання російської ракети у 9-ти поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"За сприяння Міністерства закордонних справ України організовано візит понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, до місця влучання російської ракети у 9-ти поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Учасники вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання", – йдеться у повідомленні МЗС.

Брифінг для дипломатичного корпусу провів голова ДСНС Андрій Даник, поінформувавши учасників про наслідки російського удару по житловому будинку, завданого ракетою Х-101. Внаслідок удару загинули 24 людини, серед них – троє дітей. Ще 48 осіб зазнали поранень.

Повідомляється, що іноземним дипломатам також продемонстрували яким чином проводилась пошуково-рятувальна операцію, яка тривала понад 28 годин.

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, виступаючи перед іноземними дипломатами, наголосив, що ця атака стала черговим свідомим ударом Росії по цивільним та є свідченням небажання країни-агресора припиняти цю криваву війну. За його словами, єдиним шляхом змусити Росію зупинитися є посилення міжнародного тиску та підвищення ціни агресії. 

Заступник міністра закликав іноземних партнерів до рішучого засудження цього злочину, посилення санкційного тиску на Росію, а також надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту цивільних та запобігання подібним трагедіям у майбутньому. Він також наголосив на необхідності притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів Росії проти українського народу.

