Посли держав-членів ЄС провели зустріч із керівництвом НАБУ і САП

Посли та представники держав-членів ЄС провели зустріч із керівниками Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.

"Сьогодні посли та представники держав-членів ЄС у Делегації ЄС зустрілися з керівництвом НАБУ та САП. Україна продовжує ключові реформи під час повномасштабного вторгнення, демонструючи, що її система протидії корупції функціонує, а інституції діють незалежно. ЄС твердо стоїть пліч-о-пліч з ними", – йдеться у повідомленні Делегації у Х.