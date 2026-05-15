17:03 15.05.2026

Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень"

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Фахівці ГУР Міноборони України здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по країні, зокрема, як вони вказують, по "центрах ухвалення рішень", повідомив президент Володимир Зеленський.

"Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва: Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу", – написав президент в телеграм-каналі за результатами наради з керівництвом армії та розвідки.

Він наголосив, що українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація.

"Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну", – резюмував Зеленський.

