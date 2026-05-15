Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів України скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, на початку травня уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць. Тоді зазначалося, що зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку, а також для народних депутатів, суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України, прокурорів Офісу Генерального прокурора, керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.