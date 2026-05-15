ВАКС обрав запобіжні заходи чотирьом особам, підконтрольним Чернишову у справі "Династії" – ЦПК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав чотири запобіжні заходи підозрюваним у легалізації 460 млн грн на будівництві котеджного містечка "Династія", повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

"Вищий антикорсуд обрав ще чотири запобіжні заходи підозрюваним у легалізації 460 млн грн на будівництві "Династії", яку фігуранти називали "большой стройкой", – йдеться у повідомленнях ЦПК та ВАКС у телеграм-каналах у п’ятницю.

Як повідомлялося, серед підозрюваних – Андрій Єрмак, Тимур Міндіч, Олексій Чернишов та чотири особи, підконтрольні колишньому віцепрем’єру, – Сергій Сіранчук, Лілія Лисенко, Геннадій Опальчук, Марина Медведєва.

Раніше ВАКС взяв під варту екскерівника Офісу президента Єрмака з альтернативною заставою 140 млн грн. Зараз він перебуває в СІЗО. Наразі відомо, що за Єрмака внесли черговий платіж – 9,8 млн грн, повідомляють "Схеми". До визначеної судом застави у 140 млн грн не вистачає 85,6 млн грн.

Сіранчуку – директору ОК ЖБК "Сонячний берег", через якого здійснювалося будівництво, суд визначив 20 млн грн застави.

Медведєвій – адміністраторці, причетній до ведення тіньової бухгалтерії, суд визначив заставу в розмірі 15 млн грн.

Опальчуку та Лисенко, які були формальними засновниками ОК ЖБК "Сонячний берег" та проводили фінансові операції для створення видимості законності походження грошових коштів: застава відповідно 10,6 млн грн та 9,9 млн грн.

Усі вказані особи обвинувачуються у легалізації 460 млн грн на будівництві "Династії".

Додатково у разі внесення застави на всіх покладено зобов’язання носити електронний браслет.