Інтерфакс-Україна
Події
16:39 15.05.2026

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Українське військове командування продовжує підбір цілей для "далекобійних санкцій", повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з керівниками Генерального штабу Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України та Служби безпеки України.

"Визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл. Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що українська сторона справедливо відповідає по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців.

"Вдячний нашим воїнам за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам – за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій. Це те, що відчутно", – додав президент.

