16:09 15.05.2026

На Рівненській АЕС відбулася Міжнародна страхова інспекція – ЯСПУ

Відбулася планова міжнародна страхова інспекція на філії НАЕК "Енергоатом" – Рівненська АЕС (РАЕС, Вараш Рівненської обл.), повідомляється на сайті Ядерного страхового пулу України (ЯСПУ).

Відповідно до програми інспектори розглянули питання, що мають особливе значення для страховиків у сфері ядерної енергетики, зокрема ризики ядерної безпеки, експлуатації обладнання та відповідальності перед третіми особами.

З огляду на умови воєнного стану в Україні інспекція проводилась у два етапи: дистанційний (онлайн) та очний (відвідування майданчика РАЕС). Перший етап, 5-6 травня, відбувся за участю інженерів британського, чеського, американського та Північного (Фінляндія, Швеція) ядерних страхових пулів, включав розгляд питань оцінювання ризиків безпечної експлуатації РАЕС.

Другий етап, 12-13 травня, включав інспекційне відвідування майданчика РАЕС представниками британської компанії Global Nuclear Security Partners Ltd. У роботі інспекції взяв участь генеральний директор об’єднання "Ядерний страховий пул" Дмитро Расшивалов.

За результатами інспекції буде підготовлено комплексний звіт, який буде направлено оператору ядерних установок АТ "НАЕК "Енергоатом", закордонним пулам-перестраховикам та членам об’єднання "Ядерний страховий пул".

ЯСПУ – об’єднання страховиків-резидентів, які в установленому порядку отримали ліцензію за класом страхування 13, визначеним ст. 4 закону "Про страхування" на здійснення діяльності зі страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яку може бути заподіяно внаслідок ядерного інциденту.

Ядерний страховий пул – неприбуткова організація, яка утримується виключно за рахунок внесків його членів та не провадить підприємницької діяльності. Статутний капітал Пулу не формується.

Його членами є 14 страхових компаній.

Теги: #раес #яспу #енергоатом #інспекція

