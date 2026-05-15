На Хмельниччині скоєно озброєний напад на поліцію, один поліцейський загинув, винуватця розшукують

У Хмельницькій області скоєно озброєний напад на працівників поліції під час перевірки документів у водія, один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження, наразі поліція розшукує чоловіка, причетного до нападу, повідомила пресслужба Нвціональної поліції.

"Сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

За даними правоохоронців, попередньо відомо, що внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження. Підозрюваний з місця події втік. Поліція Хмельниччини встановлює місцеперебування чоловіка, причетного до нападу на поліцейських.

На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.