15:57 15.05.2026

Чотирьох цивільних, викрадених РФ, вдалося повернути під час обміну – Лубінець

Під час обміну військовополонених у п’ятницю вдалося повернути додому чотирьох цивільних мешканців Сумської області, яких російські військові насильно вивезли з власних домівок у 2025 році, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Серед повернених – цивільні громадяни віком від 61 до 85 років. Сьогодні вони успішно повернулися в Україну та незабаром возз’єднаються зі своїми рідними", – написав він у Телеграмі.

Омбудсман зазначив, що повернення стало результатом попередньої роботи в межах гуманітарного діалогу з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також за участі голови Білоруського парламентського комітету із соціального захисту та праці Ірини Костевич.

"Дії РФ є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Мирні жителі не можуть бути об’єктом незаконного переміщення чи примусового вивезення", – наголосив Лубінець.

