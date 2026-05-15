Ексначальник Управління поліції охорони в Харківській області закуповував пальне дорожче за роздрібну ціну на АЗС – прокуратура

Прокурор Харківської обласної прокуратури повідомив колишньому начальнику Управління поліції охорони про підозру в розтраті майже 2 млн грн під час закупівлі пального для службового транспорту.

"Дії колишнього начальника Управління поліції охорони в Харківській області інкриміновано за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна, ввіреного особі та такого, що перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, після відкритих торгів посадовець уклав із підприємством два договори на постачання майже 500 тис.літрів бензину та дизельного палива за цінами, які перевищували як середньоринкові показники, так і роздрібну вартість пального на АЗС.

"Щоб створити видимість законності закупівлі, він підписав офіційні листи до постачальника про нібито зниження ціни до ринкового рівня, але фактично вартість пального не змінилася. Попри це, він надав розпорядження здійснити попередню оплату рахунків за завищеними тарифами. У результаті постачальнику надлишково перерахували майже 2 млн грн державних коштів", – зазначає пресслужба облпрокуратури.

Досудове розслідування здійснюють слідчі другого слідчого відділу Територіального управління ДБР у Полтаві, з дислокацією у Харкові, за оперативного супроводу співробітників Харківського управління ДВБ Нацполіції та Управління СБУ в Харківській області.