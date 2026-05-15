В центрі Києва діятимуть обмеження дорожнього руху 16-17 травня у зв'язку з благодійним марафоном

Центральною частиною Києва 16 та 17 травня 2026р. діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з проведенням благодійного спортивно-масового заходу "MHP Run4Victory Київ Марафон", повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"16 травня, з 10:30 до 13:00 діятиме перекриття рух для усіх видів автотранспорту: вулицею Еспланадною (від перехрестя з вулицею Рогнідинською); вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською)", – написав він у телеграм в п’ятницю.

17 травня, з 8:00 до 15:00 діятиме перекриття рух за маршрутом марафону: вул. Саксаганського в напрямку площі Галицької, далі просп. Берестейський (непарна сторона), а потім в бік перехрестя з вул. Академіка Янгеля.

"Розворот на перехресті проспекту Берестейського та вулиці Академіка Янгеля ➡проспектом Берестейським у зворотному напрямку ➡вулицею Саксаганського➡ Палац спорту", – розписав схему розвороту Білошицький.

"Просимо поставитись з розумінням та врахувати під час планування вашого дня", – додав він.