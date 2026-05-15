15:38 15.05.2026

Викрито організацію, що збувала наркотики через мережу гральних закладів на Дніпропетровщині

Правоохоронці викрили угруповання зі збуту наркотиків на території Дніпропетровської області зі щомісячним прибутком близько мільйона гривень, повідомляє Національна поліція у п’ятницю.

"Організатором виявився 50-річний чоловік, раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини, який створив чітко структуровану мережу до складу якої входили щонайменше дев’ять активних учасників: близькі родичі, колишні співкамерники, а також наркозалежні особи", – йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Встановлено, що учасники організації закуповували метамфетамін та PVP великими партіями, потім фасували у спеціально орендованих квартирах на дрібні дози та збували на території міста. Окремі точки збуту діяли під прикриттям нелегальних гральних закладів.

Щомісячний прибуток угруповання сягав близько мільйона гривень.

Під час слідства організатор намагався дати хабаря правоохоронцю, який діяв у межах спеціального завдання, а всі контакти та передачі коштів документувалися. Загалом оперативники зафіксували три факти надання неправомірної вигоди на суму $13 тис.

Поліцейські провели 45 обшуків на території Дніпропетровської області та затримали дев’ятьох активних учасників злочинної організації.

Крім того, було вилучено: автомат АК-12, ручний кулемет Калашникова, пістолети, гранати, гранатомети, пластид, електродетонатори, сотні набоїв різного калібру, десятки фасованих пакетів із PVP, метамфетаміном та канабісом, електронні ваги, пакувальні матеріали, чорнові записи, майже 600 тис. грн готівкою, банківські картки, мобільні телефони, флешносії, автомобілі преміум-класу, а також обладнання трьох нелегальних гральних закладів.

Організатору повідомлено про підозру за створення та керівництво злочинною організацією, незаконний збут психотропних речовин у складі організованої групи та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Іншим учасникам угруповання повідомлено про підозру за участь у злочинній організації та незаконний збут психотропних речовин у складі організованої групи (ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності злочинної організації, а також причетність фігурантів до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

