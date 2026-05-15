15:31 15.05.2026

У Львові чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї, його затримали – поліція

У Львові у четвер, 14 травня, чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї посеред вулиці, поліція його вже затримала, розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство, повідомила пресслужба поліції Львівської області.

"У Львові поліцейські затримали зловмисника, який стріляв в повітря з пневматичної зброї. Травмованих  внаслідок події немає. За скоєне затриманому, 34-річному львів’янину, загрожує покарання – до семи років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні поліції на сайті у п’ятницю.

За даними правоохоронців, подія сталась 14 травня близько 19:20 на вулиці Гната Хоткевича у Львові. Невідомий чоловік близько десяти разів вистрелив у повітря з невідомої зброї, після чого втік. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто тілесних ушкоджень не отримав.

Було встановлено, що до вчинення злочину причетний 34-річний львів’янин. Поліцейські затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю, з якої були здійснені постріли – пристрій, схожий на пневматичний пістолет, вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва органів прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Теги: #львів #нацполіція #стрілянина

