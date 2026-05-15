Сухопутні війська: у системі немає даних про начебто вбивство у ТЦК батька п'ятьох дітей

У Сухопутних військах Збройних сил України відреагували на висловлювання народного депутата України Юрія Камельчука (фракція Слуга народу) щодо начебто "вбивства батька п’ятьох дітей" в одному з ТЦК та СП: інформація перевіряється, станом на зараз жодних даних про подібну подію в системі немає.

"У мережі поширюється фрагмент прямої мови народного депутата України Юрія Камельчука щодо начебто "вбивства батька п’ятьох дітей" в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", – йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ у Телеграмі у п’ятницю.

Зазначена заява прозвучала в ефірі ток-шоу "Чорне/Біле", що виходить на YouTube-каналі "Суперпозиція".

"Водночас у заяві не наведено жодних конкретних даних, які дозволяли б ідентифікувати подію. Не вказано, в якому саме ТЦК та СП це нібито сталося, коли саме, за яких обставин, а також хто є особою, про яку йдеться. Сам народний депутат зазначив, що отримав цю інформацію з анонімних джерел", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України додатково перевіряє поширену інформацію. Станом на зараз жодних даних про подібну подію в системі ТЦК та СП не надходило", – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Наголошується, що будь-які повідомлення про смерть людини або можливий злочин мають перевірятися у правовий спосіб. Якщо будь-які особи володіють конкретною інформацією про таку подію, мають невідкладно звернутися до правоохоронних органів та надати дані, необхідні для перевірки.

"Звертаємо увагу представників медіа, посадових осіб та громадян-поширення неперевірених тверджень, особливо щодо тем, пов’язаних із мобілізацією та діяльністю ТЦК та СП, може посилювати соціальну напругу, формувати хибні висновки та підривати довіру до Сил оборони України. Просимо користуватися офіційними джерелами інформації та утримуватися від поширення непідтверджених звинувачень", – наголосили у Сухопутних військах.