Інтерфакс-Україна
Події
15:30 15.05.2026

Сухопутні війська: у системі немає даних про начебто вбивство у ТЦК батька п'ятьох дітей

2 хв читати
Сухопутні війська: у системі немає даних про начебто вбивство у ТЦК батька п'ятьох дітей
Фото: https://landforces.mil.gov.ua

У Сухопутних військах Збройних сил України відреагували на висловлювання народного депутата України Юрія Камельчука (фракція Слуга народу) щодо начебто "вбивства батька п’ятьох дітей" в одному з ТЦК та СП: інформація перевіряється, станом на зараз жодних даних про подібну подію в системі немає.

"У мережі поширюється фрагмент прямої мови народного депутата України Юрія Камельчука щодо начебто "вбивства батька п’ятьох дітей" в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", – йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ у Телеграмі у п’ятницю.

Зазначена заява прозвучала в ефірі ток-шоу "Чорне/Біле", що виходить на YouTube-каналі "Суперпозиція".

"Водночас у заяві не наведено жодних конкретних даних, які дозволяли б ідентифікувати подію. Не вказано, в якому саме ТЦК та СП це нібито сталося, коли саме, за яких обставин, а також хто є особою, про яку йдеться. Сам народний депутат зазначив, що отримав цю інформацію з анонімних джерел", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України додатково перевіряє поширену інформацію. Станом на зараз жодних даних про подібну подію в системі ТЦК та СП не надходило", – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Наголошується, що будь-які повідомлення про смерть людини або можливий злочин мають перевірятися у правовий спосіб. Якщо будь-які особи володіють конкретною інформацією про таку подію, мають невідкладно звернутися до правоохоронних органів та надати дані, необхідні для перевірки.

"Звертаємо увагу представників медіа, посадових осіб та громадян-поширення неперевірених тверджень, особливо щодо тем, пов’язаних із мобілізацією та діяльністю ТЦК та СП, може посилювати соціальну напругу, формувати хибні висновки та підривати довіру до Сил оборони України. Просимо користуватися офіційними джерелами інформації та утримуватися від поширення непідтверджених звинувачень", – наголосили у Сухопутних військах.

Теги: #тцк #вбивство #сухопутні_війська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 15.05.2026
Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

20:43 13.05.2026
Взято під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині

Взято під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині

13:14 12.05.2026
У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

13:29 11.05.2026
На Одещині з початку року сталось 14 нападів на групи оповіщення ТЦК – Волошин

На Одещині з початку року сталось 14 нападів на групи оповіщення ТЦК – Волошин

13:20 11.05.2026
Пораненим співробітникам одеського облТЦК проведені операції, один досі у важкому стані – Волошин

Пораненим співробітникам одеського облТЦК проведені операції, один досі у важкому стані – Волошин

11:07 11.05.2026
У Міноборони планують реформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+": частину функцій хочуть передати поліції – ЗМІ

У Міноборони планують реформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+": частину функцій хочуть передати поліції – ЗМІ

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

19:30 02.04.2026
Мобілізація потребує змін, але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство – Міноборони

Мобілізація потребує змін, але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство – Міноборони

17:52 02.04.2026
Держмитслужба підтвердила роботу на Львівській митниці підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові

Держмитслужба підтвердила роботу на Львівській митниці підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові

17:44 21.03.2026
Підозрюваний у вбивстві поліцейського у Слов’янську затриманий, він був у СЗЧ

Підозрюваний у вбивстві поліцейського у Слов’янську затриманий, він був у СЗЧ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

ОСТАННЄ

Наступного тижня до переліку обов'язкової евакуації дітей додадуть ще 2 населених пункти на Запоріжжі – ОВА

Віталій Кличко передав від громади Києва 3100 БпЛА  бійцям 225 полку ЗСУ

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

Обід із Ворреном Баффетом і Стефеном Каррі продано на аукціоні за $9 млн

Кабмін продовжив реалізацію проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027р

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

Суд Лондона завершив слухання апеляції ексвласників ПриватБанку на рішення про виплату понад $3 млрд

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на місці влучання російської ракети у Києві – ДСНС

Затримано винуватців побиття українських підлітків у Варшаві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА