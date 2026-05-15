Віталій Кличко передав від громади Києва 3100 БпЛА бійцям 225 полку ЗСУ
Мер Києва Віталій Кличко передав ще 3100 безпілотників різних типів від киян бійцям 225 ОШП. Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
"Чергова партія необхідної допомоги нашим Захисникам! Від громади столиці передав на фронт бійцям 225-го окремого штурмового полку ЗСУ ще 3100 БпЛА різних типів. Зокрема, 2 400 FPV-дронів на оптоволокні, 500 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних) та 200 Matrice 4Е та 4Т", - повідомив Віталій Кличко.
Мер нагадав, що у березні Київ вже передавав 225 полку допомогу - 3095 БпЛА різних типів та 20 наземних роботизованих комплексів.
"Загалом — разом із сьогоднішніми — за майже 5 місяців 2026 року від громади міста бійцям різних бригад передали вже понад 50 500 БпЛА різних типів. Столиця і надалі допомагатиме всім нашим військовим!" - наголосив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що минулого року Київ спрямував з міського бюджету на підтримку Сил оборони понад 12 млрд грн. На ці кошти були придбані дрони, засоби РЕБ, автомобілі та техніка для захисників.