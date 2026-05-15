Інтерфакс-Україна
Події
15:11 15.05.2026

Наступного тижня до переліку обов'язкової евакуації дітей додадуть ще 2 населених пункти на Запоріжжі – ОВА

Фото: https://www.zoda.gov.ua

Наступного тижня обов’язкову евакуацію дітей оголосять ще у двох населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Наразі евакуацію проводимо з 16 населених пунктів 5 громад. У громадах, де було оголошено евакуацію дітей, заходи виконані повністю – там не залишилося жодної дитини. Наступного тижня до переліку обов’язкової евакуації дітей додадуться ще два населених пункти з двох громад", – написав він у Телеграмі.

Федоров пообіцяв надати деталі згодом та зазначив, що наступними у пріоритеті є літні люди та люди з інвалідністю. Евакуація цієї категорії триває поступово за їхнім власним бажанням.

Очільник ОВА зазначив, що під час обов’язкової евакуації з прифронтових громад дотримуються принципу нероздільності родин – усі діти виїжджають разом із батьками. В регіоні не зафіксовано жодного випадку розділення сім’ї.

Федоров наголосив, що наразі здійснюється добровільна евакуація з будь-якого населеного пункту області за підтримки Нацполіції, ДСНС та громадських організацій.

"Наразі ситуація з евакуацією стабільна, різкого збільшення потоку не спостерігається", – додав він.

