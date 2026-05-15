14:56 15.05.2026

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтопереробного заводу "Рязанський", малого ракетного катеру та мінного тральщика в пункті базування "Каспийск", радіолокаційної станції МР-232 "Буссоль-С" та логістичних об’єктів на території Росії та на тимчасово окупованій території України.

"Вчора та в ніч на 15 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема уражено нафтопереробний завод "Рязанський" у Рязані (Рязанська обл., РФ). На території об’єкта зафіксовано масштабну пожежу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, НПЗ "Рязанський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Крім того, Сили оборони України уразили малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування "Каспийск" (Республіка Дагестан, РФ).

Також уражено склади боєприпасів противника у районах Єпіфанівки та Ровеньок на ТОТ Луганської області. Крім того, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів у Райгородці на ТОТ Луганської області, а також по складу засобів РЕБ противника у Дмитрівці на ТОТ Донецької області.

Сили оборони також били по береговому посту технічної розвідки ФСБ РФ у Маріуполі на ТОТ Донецької області: уражено радіолокаційну станцію МР-232 "Буссоль-С" та оптико-електронний модуль. Окрім того, у Маріуполі уражено склад паливо-мастильних матеріалів противника.

