Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Масштабування моделі цифрових оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence надає можливість підрозділам Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції самостійно формувати запити й оперативно отримувати замовлення напряму від верифікованих українських виробників, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в п’ятницю він зазначив, що ця модель підтвердила свою ефективність під час пілотного проєкту в Національній гвардії, який тривав пів року.

"Її головний принцип – максимальна зручність, адресність і швидкість проведення закупівель продукції оборонного призначення вітчизняного виробництва", – зауважив міністр.

Він наголосив: "Ключова перевага системи – можливість для підрозділів самостійно формувати запити та оперативно отримувати замовлення напряму від верифікованих українських виробників".

За словами глави МВС, впродовж шести місяців через систему було спрямовано понад 800 млн грн на закупівлю БпЛА, роботизованих комплексів, засобів РЕБ та НРК для 14 підрозділів Нацгвардії.

"Тож, зважаючи на ефективність, продовжуємо проєкт до жовтня 2027 року. І крім НГУ, долучаємо також бойові підрозділи Державної прикордонної служби та Національної поліції", – повідомив Клименко.

Він резюмував: "Наше завдання – забезпечити, щоб бойові підрозділи отримували необхідне швидше, без зайвої бюрократії і максимально відповідно до реальних потреб на фронті".

Як повідомлялося із посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко, Кабінет міністрів продовжив реалізацію експериментального проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027 року, а також поширив її використання на Державну прикордонну службу України та Національну поліцію України.