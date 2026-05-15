Обід із Ворреном Баффетом і Стефеном Каррі продано на аукціоні за $9 млн

Обід з інвестором-мільярдером Ворреном Баффетом і зіркою Національної баскетбольної асоціації США (НБА) Стефеном Каррі було продано на інтернет-аукціоні eBay за $9 млн, пише Reuters.

Загалом під час аукціону, що завершився напередодні, було подано 172 заявки.

Обід відбудеться 24 червня в Омасі, у штаті Небраска, де розташована штаб-квартира інвесткомпанії Berkshire Hathaway. Переможець аукціону, особа якого невідома, може запросити із собою сімох осіб.

Кошти, отримані від продажу лота, будуть розподілені між двома благодійними організаціями – Glide Foundation і Eat. Learn. Play. Раніше Баффет пообіцяв додатково пожертвувати кожній з них суму, що дорівнює заявці-переможниці. Таким чином, загальний розмір пожертвувань становитиме $27 млн.

Glide Foundation займається наданням медичної допомоги та харчування нужденним. Glide, який працює вже понад 50 років, був улюбленим благодійним фондом дружини Баффета Сьюзан, яка померла 2004 року.

Eat. Learn. Play. заснована Стефеном Каррі та його дружиною. Організація спеціалізується на наданні харчування, забезпеченні навчання дітей і просуванні активного способу життя.

Каррі грає на позиції розігрувального захисника в команді Golden State Warriors і є чотириразовим чемпіоном НБА. Його дружина Аєша – підприємець і авторка кулінарних книг.

Баффет, якому зараз 95 років, є головою ради директорів Berkshire. Мільярдер обіймав посаду головного виконавчого директора цієї компанії близько 60 років, покинувши її на початку цього року. Журнал Forbes оцінює його статки в $143,5 млрд. Майже всі свої кошти Баффет передає в благодійний фонд, яким керують троє його дітей.