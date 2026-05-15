Кабмін продовжив реалізацію проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027р

Кабінет міністрів продовжив реалізацію експериментального проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027 року, а також поширив її використання на Державну прикордонну службу України та Національну поліцію України, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027 року. Платформа вже довела свою ефективність у забезпеченні потреб Національної гвардії. Тепер її використання поширюється на додаткові підрозділи НГУ, а також на Державну прикордонну службу України та Національну поліцію", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За словами прем’єра, основна увага – закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби українського виробництва.

Вона наголосила, що система дає можливість підрозділам напряму формувати заявки на необхідні моделі та кількість дронів, НРК і РЕБ-засобів, а також оперативніше отримувати їх після замовлення у перевірених виробників.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України у липні 2025 року запустило пілотний проєкт цифрового маркетплейсу для військових закупівель – DOT-Chain Defence. Це платформа, яка дозволяє підрозділам напряму замовляти необхідне озброєння (спочатку дронів, засобів РЕБ та роботизованих систем), а Агенція оборонних закупівель займається бюрократичними питаннями та оплатами. Метою проєкту є прискорення постачання озброєння на фронт, скоротивши час з місяців до лічених днів.