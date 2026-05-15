14:28 15.05.2026

Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

На вулицях Києва кількість співробітників ТЦК та СП, що проводять заходи оповіщення, за останні 3-4 місяці зросла приблизно на 40%, повідомив в.о. заступника начальника столичного ТЦК Валерій Кравченко під час відкритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

"За останній час кількість груп оповіщення у Києві збільшена, збільшена штатна кількість людей, груп. Все це відбувається, тому що є вимога підсилення мобілізаційних заходів", -сказав Кравченко.

З його слів, кількість таких груп збільшилась приблизно за останні три-чотири місяці. Кравченко відмовився назвати точні цифри збільшення груп, проте повідомив, що "це приблизно відсотків сорок".

"Ми проводимо заходи з оповіщення як у місцях проживання, так і в місцях, де люди працюють", – сказав він.

Теги: #київ #мобілізація #співробітники #тцк

