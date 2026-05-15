Інтерфакс-Україна
14:23 15.05.2026

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Сьогодні на спецлінію 102 у Києві надійшло повідомлення від чоловіка, який заявив про намір влаштувати вибух у квартиру багатоповерхового будинку на вулиці Ігоря Турчина. Завдяки перемовинам вдалося уникнути надзвичайної події, повідомила пресслужба Головного управління нацполіції Києва.

"На місце події прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, працівники вибухотехнічної служби та кінологи главку столичної поліції. Правоохоронці евакуювали мешканців будинку та перекрили газопостачання та встановили квартиру, в якій перебував чоловік та погрожував завдати собі тілесних ушкоджень, а також заявляв про наявність гранати", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели з порушником – 40-річним місцевим мешканцем перемовини та невдовзі він вийшов із помешкання.

Під час обшуку його оселі жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Порушника доставлено до управління поліції для встановлення усіх обставин. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

