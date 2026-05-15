Інтерфакс-Україна
14:17 15.05.2026

Суд Лондона завершив слухання апеляції ексвласників ПриватБанку на рішення про виплату понад $3 млрд

Слухання апеляції ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також пов’язаних із ними компаній на рішення Високого суду Англії щодо виплати банку понад $3 млрд завершилися у Лондоні на день раніше запланованого терміну.

"Чи можна привітати членів палати (Law Lords) з тим, що вони завершили виклад своїх аргументів за два дні – на півдня раніше, ніж передбачалося?" – запитав суддя апеляційного суду (Court of Appeal Civil Division) у четвер після виступу сторони ексвласників ПриватБанку.

Суддя повідомив, що рішення буде пізніше: згідно з процедурою сторони отримають проект у належний час під ембарго, яке має суворо дотримуватися. Першою метою такої розсилки є виправлення друкарських помилок або помилок щодо дат та речей подібного характеру, а не з метою повторного обговорення справи.

"І, по-друге, з метою перевірки, чи можете ви погодити відповідне розпорядження, що, сподіваємося, вам вдасться. Якщо ви не зможете домовитися про відповідне рішення, будь ласка, подайте короткі письмові заяви, і ми вирішимо спірні питання на папері, а остаточне рішення буде винесено в електронному вигляді без необхідності подальшої явки", – зазначив суддя.

У описі апеляційних слухань нагадується, що націоналізований наприкінці 2016 року найбільший в Україні комерційний банк ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона (High Court of Justice) проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова та пов’язаних компаній з вимогою компенсації збитків. Банк стверджував, що у період з 2013 по 2014 роки відповідачі здійснили шахрайську схему, вивівши понад $1,9 млрд.

Суд розглядав питання, чи контролювали відповідачі банк та залучені юридичні особи, а також чи були операції фіктивними. Суддя Вищого суду визнав, що схема була нечесною, що операції та забезпечення були фіктивними. Відповідачі несли солідарну відповідальність згідно з українським законодавством; заперечення щодо повернення коштів та строків позовної давності були відхилені; позови про безпідставне збагачення були задоволені.

10 листопада 2025 року було оголошено рішення суду від 30 липня 2025 року, яким він зобов’язав ексвласників виплатити ПриватБанку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат, зокрема основну суму збитків було визначено в розмірі $1,762 млрд. "Суд присудив значну компенсацію, охарактеризувавши справу як одну з найбільших шахрайських справ, що розглядалися англійськими судами", – йдеться в коментарі.

Ексвласники у середині грудня подали апеляцію на це рішення, слухання якої було призначено на 12, 14 та 15 травня 2026 року.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року становили 963,77 млрд грн (23,0% від загального обсягу).

