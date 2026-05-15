14:00 15.05.2026

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на місці влучання російської ракети у Києві – ДСНС

Фото: ДСНС Києва

На місці влучання російської ракети у багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Наразі вивезли понад 3640 куб. м уламків будівельних конструкцій. На локації продовжують працювати психологи ДСНС та Нацполіції, які вже надали допомогу 440 людям", – повідомляють у телеграм-каналі ДСНС.

За інформацією служби, до робіт залучені 83 рятувальники та 33 одиниці спецтехніки ДСНС.

Як повідомлялось, 14 травня від російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва загинули 24 людини, серед них троє дітей, поранень зазнали 48 осіб.

10:29 15.05.2026
Зеленський вшанував пам'ять загиблих через російську атаку в Києві

18:16 14.05.2026
Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

14:14 14.05.2026
ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

14:04 14.05.2026
На Київщині рятувальники дістали з багатоповерхівки частини ворожої ракети

12:12 14.05.2026
Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

12:08 14.05.2026
Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

11:08 14.05.2026
Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

12:05 04.05.2026
У Мерефі вже 18 постраждалих, троє у важкому стані – Синєгубов

11:47 04.05.2026
Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

10:55 04.05.2026
Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

