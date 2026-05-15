Аварійно-відновлювальні роботи тривають на місці влучання російської ракети у Києві – ДСНС

На місці влучання російської ракети у багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Наразі вивезли понад 3640 куб. м уламків будівельних конструкцій. На локації продовжують працювати психологи ДСНС та Нацполіції, які вже надали допомогу 440 людям", – повідомляють у телеграм-каналі ДСНС.

За інформацією служби, до робіт залучені 83 рятувальники та 33 одиниці спецтехніки ДСНС.

Як повідомлялось, 14 травня від російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва загинули 24 людини, серед них троє дітей, поранень зазнали 48 осіб.