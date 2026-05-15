Інтерфакс-Україна
Події
13:49 15.05.2026

Затримано винуватців побиття українських підлітків у Варшаві

П’ятьох громадян Польщі віком 15-18 років затримали у зв’язку з жорстоким побиттям трьох підлітків з України, повідомив міністр внутрішніх справ країни Марцін Кєрвінський.

"Нульова толерантність до агресії. Кілька днів тому на Свентокшиський мосту у Варшаві було жорстоко побито трьох підлітків, громадян України. У зв’язку з нападом поліцейські затримали п’ятьох осіб, громадян Польщі віком 15-18 років. Тривають подальші процесуальні дії", – написав глава МВС на платформі X.

Як повідомляє місцевий мовник RMF24 з посиланням на поліцію, 7 травня на Свентокшиський мості у Варшаві сталося побиття трьох підлітків з України. Один з них отримав серйозні травми та потрапив до лікарні. У повідомленні від 11 травня поліція наголосила, що на даний момент встановлені обставини та зібрані докази вказують на те, що інцидент не мав національного підґрунтя.

Служби повідомили, що тривають подальші "процесуальні дії, спрямовані на детальне з’ясування всіх обставин події та встановлення ролі, яку в ній відіграв кожен із молодих чоловіків". Також готується процесуальна документація, яка буде передана до прокуратури.

Теги: #побиття #варшава #затримання #підлітки

