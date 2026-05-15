Колишнього депутата з Вінниччини підозрюють у збагаченні на понад 36 млн грн

Посадовець з Вінниччини не задекларував десятки земельних ділянок, будинки, автомобілі, автозаправні станції та інше майно. Обсяг прихованих активів перевищив 31 млн грн., а вартість майна, набутого без підтверджених законних доходів, становить понад 36 млн грн, повідомляє Національна поліція у п’ятницю.

"У ході досудового розслідування було встановлено, що у деклараціях за 2022 та 2023 роки депутат приховав значну частину свого майна й активів", – йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Зокрема, посадовець не задекларував 62 земельні ділянки, чотири житлові будинки, 29 транспортних засобів, комплекси будівель і споруд автозаправних станцій, а також будівлю свинарного комплексу. Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях перевищила 31, 8 млн грн.

Крім того, встановлено факти незаконного набуття активів. Протягом 2022 року депутат придбав 47 земельних ділянок, житловий будинок та три автомобілі бізнес-класу загальною вартістю майже 42 млн грн.

Водночас його офіційні доходи разом із заощадженнями, дозволяли мати лише близько 5,3 млн грн законних коштів.

Проведено десятки санкціонованих обшуків за місцями проживання депутата та пов’язаних із ним осіб.

Колишньому депутату повідомлено про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України) та у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України у редакції, чинній до 17 червня 2025 року). Санкції інкримінованих статей передбачають до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Коли до фігуранта прийшли з обшуками, він намагався виїхати до Польщі, однак був затриманий.

Поліцейські продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетні до незаконної схеми.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.