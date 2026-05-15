Інтерфакс-Україна
Події
13:44 15.05.2026

Колишнього депутата з Вінниччини підозрюють у збагаченні на понад 36 млн грн

2 хв читати

Посадовець з Вінниччини не задекларував десятки земельних ділянок, будинки, автомобілі, автозаправні станції та інше майно. Обсяг прихованих активів перевищив 31 млн грн., а вартість майна, набутого без підтверджених законних доходів, становить понад 36 млн грн, повідомляє Національна поліція у п’ятницю.

"У ході досудового розслідування було встановлено, що у деклараціях за 2022 та 2023 роки депутат приховав значну частину свого майна й активів", – йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Зокрема, посадовець не задекларував 62 земельні ділянки, чотири житлові будинки, 29 транспортних засобів, комплекси будівель і споруд автозаправних станцій, а також будівлю свинарного комплексу. Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях перевищила 31, 8 млн грн.

Крім того, встановлено факти незаконного набуття активів. Протягом 2022 року депутат придбав 47 земельних ділянок, житловий будинок та три автомобілі бізнес-класу загальною вартістю майже 42 млн грн.

Водночас його офіційні доходи разом із заощадженнями, дозволяли мати лише близько 5,3 млн грн законних коштів.

Проведено десятки санкціонованих обшуків за місцями проживання депутата та пов’язаних із ним осіб.

Колишньому депутату повідомлено про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України) та у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України у редакції, чинній до 17 червня 2025 року). Санкції інкримінованих статей передбачають до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Коли до фігуранта прийшли з обшуками, він намагався виїхати до Польщі, однак був затриманий.

Поліцейські продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетні до незаконної схеми.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #депутат #недекларування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 15.05.2026
ВАКС визнав необґрунтованими активами три елітних авто нардепа Литвиненка на понад 7 млн грн

ВАКС визнав необґрунтованими активами три елітних авто нардепа Литвиненка на понад 7 млн грн

12:25 28.04.2026
Київець склала присягу народного депутата

Київець склала присягу народного депутата

12:44 27.04.2026
Профільний комітет підтримав заяву Цабаля про складення депутатських повноважень

Профільний комітет підтримав заяву Цабаля про складення депутатських повноважень

11:59 21.04.2026
Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

09:56 20.04.2026
Загиблим в Одесі депутатом міськради виявився голова комісії з ЖКГ Іваницький – ЗМІ

Загиблим в Одесі депутатом міськради виявився голова комісії з ЖКГ Іваницький – ЗМІ

09:46 20.04.2026
В Приморському районі Одеси знайшли загиблим депутата міськради, попередня версія – самогубство

В Приморському районі Одеси знайшли загиблим депутата міськради, попередня версія – самогубство

15:23 17.04.2026
Прокуратура оскаржить умовне покарання колишній депутатці Київради за скоєння ДТП

Прокуратура оскаржить умовне покарання колишній депутатці Київради за скоєння ДТП

14:42 22.10.2025
На Миколаївщині міського голову викрили на недекларуванні понад 5,3 млн грн

На Миколаївщині міського голову викрили на недекларуванні понад 5,3 млн грн

14:31 15.08.2025
Правоохоронці повідомили чотирьом депутатам з кількох областей про підозру в недекларуванні майна

Правоохоронці повідомили чотирьом депутатам з кількох областей про підозру в недекларуванні майна

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

ОСТАННЄ

У Львові чоловік облив мера Садового невідомою рідиною – поліція

Грози, місцями з градом та шквалами, пройдуть західними областями України у суботу

Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві

На вихідних в Україні буде тепла погода, в окремих регіонах – короткочасні дощі

З полону повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 – оборонці Маріуполя – командир

Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей, Улютін доручив провести перевірки по всій країні

Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині, є постраждалі – ОВА

Окупанти атакували автівку волонтерів у Херсоні, одна людина важко поранена – травматична ампутація ноги

Мудра після підписання угоди про керівництво Спецтрибуналу: Розраховуємо запустити вже наступного року

Харківська автоблогерка організувала масштабну контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА