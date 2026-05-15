Грози, місцями з градом та шквалами, пройдуть західними областями України у суботу

Укргідрометцентр попередив про грози, подекуди з градом та шквалами, на заході України у суботу.

"16 травня вдень у більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.